A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 21 Nisan 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "KKTC'de olan bitenin aslı ne?, KKTC'de başörtüsü skandalının yansımaları, KKTC'de devlet içinde devlet mi var?, Rum Başpiskopos: Türkleri Kıbrıs'tan kovmalıyız, Kıbrıs'taki STK'ları kom fonluyor?, Kıbrıs'ta Avrupa-İsrail etkisinin hedefi ne?, Kıbrıs'ta asıl mesele: Akdeniz enerji savaşı, Katolik Hristiyanlarının Papa'sı öldü, Katoliklerin yeni Papa'sı kim olacak?, Aile grubunda savaş planı paylaşıldı iddiası, ABD Savunma Bakanı'nın koltuğu sallanıyor mu?, ABD medyası: Trump Savunma Bakanı'nı kovacak, ABD art arda Yemen'e saldırıyor, ne olacak?" sorularına yanıt arandı...