05 Mayıs 2025, Pazartesi
6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A'dan Z'ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...
Temmuz zammı için gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerinde. Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkının ilk üç ayı netleşti. Dördüncü ayın enflasyon verisi ise bugün saat 10.00'da belli olacak. Ocak 2025'te 43.698 TL olan en düşük memur maaşının ise temmuz da ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar bu veriler doğrultusunda yapılmaya başlandı. Peki kim ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:12 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 06:12