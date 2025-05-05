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Haberler Ekonomi Galerileri 6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A'dan Z'ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A'dan Z'ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

Temmuz zammı için gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerinde. Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkının ilk üç ayı netleşti. Dördüncü ayın enflasyon verisi ise bugün saat 10.00'da belli olacak. Ocak 2025'te 43.698 TL olan en düşük memur maaşının ise temmuz da ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar bu veriler doğrultusunda yapılmaya başlandı. Peki kim ne kadar alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:12 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 06:12
6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

TÜİK'in ocak, şubat ve mart aylarına ait enflasyon verilerinin ardından gözler nisan ayı verilerine çevrildi. Temmuz maaş artışları için ise nisan, mayıs ve haziran enflasyon rakamları belirleyici olacak. Altı aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme artışı 2025 memur zammını şekillendirecek. Peki nisan ayı enflasyon verisi yüzde kaç oldu? Memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon zammı belli oldu mu?

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

2025 Nisan Enflasyon Verisi Bugün Açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklamakta. Ancak 3 Mayıs 2025 Cumartesi gününe denk geldiği için nisan ayına ilişkin enflasyon oranları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

Temmuz Ayında Memur ve Emekli Maaşlarına Yüzde 16.8 Zam Bekleniyor

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, ilk 6 aylık enflasyonun tahminlere göre yüzde 17.91'i bulmasıyla birlikte, memurların maaşlarına yapılacak enflasyon farkı ve yüzde 5'lik artışla birlikte maaşlar önemli ölçüde artacak. Bu artışla birlikte en düşük maaş memurlarda 51 bin lirayı, emekli maaşı ise 22 bin 913 lirayı bulacak.

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

Enflasyon Tahminleri ve Temmuz Zammı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının ilk üç ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 10.06 oldu. Bu durum, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 3.83'lük bir enflasyon farkı anlamına geldi.

Temmuz ayında ise yüzde 5'lik maaş zammı ve enflasyon farkı birleştirildiğinde toplam artış oranı yüzde 9.02'ye ulaşacak. Bunun üzerine, 6 aylık enflasyon tahminleri göz önüne alındığında temmuz zammı oranının yüzde 16.8 olacağı öngörülüyor.

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

Merkez Bankası Tahminlerine Göre Enflasyon

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, nisan enflasyonunun yüzde 3.07, Mayıs enflasyonunun yüzde 2.20 ve Haziran enflasyonunun ise yüzde 1.70 olacağı tahmin ediliyor.

Bu tahminler doğrultusunda 2025'in ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 17.91'i bulacak.

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

Temmuz Zammı ile Maaşlar Yükseliyor

Yüzde 16.8'lik Temmuz zammı ile birlikte 2025'in ilk yarısında en düşük memur maaşı 51 bin 71 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 22 bin 913 TL'ye yükselecek.

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

Aile yardımı dahil öğretmen maaşları 52 bin 935 TL'den 61 bin 828 TL'ye, polis maaşları ise 58 bin 938 TL'den 68 bin 839 TL'ye çıkacak. Hemşire maaşlarında ise 53 bin 465 TL'den 62 bin 447 TL'ye bir artış bekleniyor.

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

Ağustos'ta Toplu Sözleşme Süreci Başlayacak

Temmuz zammının ardından, memurlar ve memur emeklilerinin gözleri bir sonraki önemli gelişmeye çevrilecek. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ile 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan iki yıllık zam oranları belirlenecek. Memurlar, Temmuz zammının yanı sıra, bu süreçte yapılacak yeni düzenlemeleri de merakla bekliyor.

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

Özetle:

Nisan TÜFE tahmini: % 3.07

Mayıs TÜFE tahmini: % 2.20

Haziran TÜFE tahmini: % 1.70

6 aylık enflasyon: % 17.91

SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 17.91

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 11.24

Memur ve emeklisi zam oranı: % 16.8

En düşük memur maaşı: 51.071 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 22.913 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 17.060 TL

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Hesaplamalar temmuz ayı enflasyon beklentisine göre hesaplanmıştır. 4 aylık enflasyon oranı açıklandığında maaş tablosu güncellenecektir.

Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4
Mevcut maaş: 66.358
% 9.02 zamlı maaş: 72.343,49
Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 45.555
% 9.02 zamlı maaş: 49.664,06
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 58.663
% 9.02 zamlı maaş: 63.954,40
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.935
% 9.02 zamlı maaş: 57.709,74
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 64.481
% 9.02 zamlı maaş: 70.297,19
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 58.938
% 9.02 zamlı maaş: 64.254,21
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 109.154
% 9.02 zamlı maaş: 118.999,69
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1
Mevcut maaş: 53.465
% 9.02 zamlı maaş: 58.287,54

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 67.691
% 9.02 zamlı maaş: 73.796,73
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 47.224
% 9.02 zamlı maaş: 51.483,60
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 96.374
% 9.02 zamlı maaş: 105.066,93
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 63.877
% 9.02 zamlı maaş: 69.638,71
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 55.332
% 9.02 zamlı maaş: 60.322,95
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 63.637
% 9.02 zamlı maaş: 69.377,06

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 71.326,73
% 9.02 zamlı maaş: 77.760,40
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 63.128,72
% 9.02 zamlı maaş: 68.822,93
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 9.02 zamlı maaş: 32.068,83
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 23.958,47
% 9.02 zamlı maaş: 26.119,52
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 9.02 zamlı maaş: 32.068,83
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 41.454,37
% 9.02 zamlı maaş: 45.193,55
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 30.167,81
% 9.02 zamlı maaş: 32.888,95
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 29.663,82
% 9.02 zamlı maaş: 32.339,50

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 9.02 zamlı maaş: 32.068,83
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 9.02 zamlı maaş: 32.068,83
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 21.118,23
% 9.02 zamlı maaş: 23.023,09
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 51.454,86
% 9.02 zamlı maaş: 56.096,09
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 56.308,63
% 9.02 zamlı maaş: 61.387,67
İmam-hatip
Mevcut maaş: 29.415,55
% 9.02 zamlı maaş: 32.068,83
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 9.02 zamlı maaş: 32.068,83

6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...
6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...
6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...
6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...