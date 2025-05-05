6.5 milyon memura enflasyon zammı! Memur emeklisine en az 22.913 TL! A’dan Z’ye Temmuz maaşı: Öğretmen, hemşire, vaiz...

Enflasyon Tahminleri ve Temmuz Zammı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının ilk üç ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 10.06 oldu. Bu durum, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 3.83'lük bir enflasyon farkı anlamına geldi.

Temmuz ayında ise yüzde 5'lik maaş zammı ve enflasyon farkı birleştirildiğinde toplam artış oranı yüzde 9.02'ye ulaşacak. Bunun üzerine, 6 aylık enflasyon tahminleri göz önüne alındığında temmuz zammı oranının yüzde 16.8 olacağı öngörülüyor.