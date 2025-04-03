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CHP’ye destek vermeyenler neyle tehdit ediliyor?

CHP'ye destek vermeyenler neyle tehdit ediliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 01:05
Güncelleme:03.04.2025 01:05
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 2 Nisan 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "CHP'den mahallesizlere de mahalle baskısı, Türkiye dev derbiyi ATV'den izliyor, Toplumsal huzura 'Özel' engel mi?, Yolsuzluğu unutturup hedef saptırma planı, CHP'ye destek vermeyenler neyle tehdit ediliyor?, Esnaf CHP'nin boykot hamlesine ne dedi?, Trump: Çin'den ithalata yüzde 34 gümrük vergisi olacak" sorularına yanıt arandı.
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