A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 14 Nisan 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Liselerde ne oluyor, olayın aslı ne?, Köklü liselerde "açığa alma" iddiası, Organize yalana liseler nasıl alet ediliyor?, Bakan Tekin: 38 bin öğretmenin görev süresi doldu, G. Kıbrıs-Yunanistan-İsrail ittifakı neyin nesi?, Atina: Türkiye'ye 5 dakikada müdahale ederiz, Yunan G. Başbakanı neden kışkırtıyor?, Güney Kıbrıs'ta provokasyon planı ne?, Ülkeler neden G. Kıbrıs'ı tanıma yarışında?, KKTC'yi işgal planı mı yapılıyor?, Güney Kıbrıs'a neden silah yağıyor?" sorularına yanıt arandı...