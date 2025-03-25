A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 24 Mart 2025 tarihli yayınında "T"Marjinal örgütleri sahaya kim sürdü?, Sokak terörüne kim kucak açıyor?, Saraçhane'de neler oluyor?, Para trafiği masak raporuna yansıdı, Rüşvet-Haraç-Yolsuzluk ağı nasıl kuruldu?, Pamuk şeker polemiğinin aslı ne?, Vandallar Erdoğan'ın ailesine küfretti, CHP bu görüntülere neden sessiz? " başlıkları ele alındı.