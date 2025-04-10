A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 9 Nisan 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Erdoğan: Escobar düzeni kurdular, CHP'nin darbeci genleri baskın mı geldi?, CHP hangi darbede ne rol üstlendi?, Kanlı darbelerde kimin nasıl parmağı var?, Darbe zihniyetini kimler cesaretlendiriyor?, CHP vesayete neden ortak oluyor?, CHP'nin kaos arayışı: Kim ne yapıyor?, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı, Lyon Belediye Başkanı'na yolsuzluk gözaltısı" sorularına yanıt arandı.