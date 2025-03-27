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Özgür Özel dış müdahale mi istiyor?

Özgür Özel "dış müdahale" mi istiyor?

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Giriş: 27.03.2025 00:57
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 26 Mart 2025 tarihli yayınında "Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu, Heybedeki büyük turplar dökülmedi, Erdoğan: Suçu işleyen de duyuran d CHP'li, "Heybedeki büyük turp" kim ya da ne?, 182. SAAT: CHP'den iddialara yanıt yok, Kılıçdaroğlu'na coşkulu karşılama, Kılıçdaroğlu geri gelir mi?, Şahin: Kılıçdaroğlu-İmamoğlu buzları eritti, Özgür Özel'in tek derdi İBB miydi?, CHP neden iddiaları çürütmüyor?, Özel'den İngiltere'ye: Terk edildik!, Özgür Özel "dış müdahale" mi istiyor?, Türkiye'yi ABD-İngiltere'ye şikayet etti, Büyük yolsuzluk soruşturmasının detayı ne?" başlıkları ele alındı...
Özgür Özel dış müdahale mi istiyor?
Özgür Özel dış müdahale mi istiyor?
Özgür Özel "dış müdahale" mi istiyor?
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