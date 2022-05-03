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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Nisan ayında enflasyon nasıl olacak?

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Giriş: 03.05.2022 01:04
A Haber’de pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve gündemi enine boyuna yorumlayan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta gündeme ilişkin çok sayıda konu ele alındı. Peki, Nisan ayında enflasyon nasıl olacak? Enflasyonla mücadelede hangi adımlar atılacak? Fiyatlardaki makası kim açıyor? gibi sorular değerlendirildi. Önemli sorulara yanıt aranan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 02 Mayıs 2022 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz.
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