Melih Altınok ile Sebep Sonuç | İdeal burç var mı yok mu? Astrolog Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Nuray Sayarı açıkladı

Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber’de yayınlanan ve Melih Altınok’un sunumuyla ekranlara gelen “Sebep Sonuç” programında yine gündemdeki ve yaşamdaki konular masaya yatırıldı. CHP Genel Merkez-Ekrem İmamoğlu ayrışması ve Bülent Arınç'ın açıklamalarını Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumladı. Programda; hayvanların karıştığı kaza kasko kapsamında mı? sorusuna yanıt arandı. Ayrıca astroloji var mı, yok mu? İdeal burç var mı yok mu? sorusunu Astrolog Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Nuray Sayarı, yorumladı ve burçlara dair açıklamalarda bulundu. Doğru beslenme nasıl olmalı? Az az mı, sık sık mı yemeli? Doktor Ayşegül Çoruhlu insan sağlığıyla ilgili merak edilen konular hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Sebep Sonuç’un tamamını (20 Ekim 2021) ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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