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Melih Altınok ile Sebep Sonuç -Hangi emekli ne kadar maaş alacak? - 24.01.2024

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 00:28
Güncelleme:25.01.2024 00:39
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 25 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde; “Hangi emekli ne kadar alçak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? İsrail soykırımında ateşkes durumu söz konusu mu? Yeni F-16’lar Türkiye’ye gelecek mi? Türkiye sözünü tuttu, ABD tutacak mı? Dünya Savaşı için pimi kim çekecek? Savaş dalga dalga nerelere yayılacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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