A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 25 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde; “Hangi emekli ne kadar alçak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? İsrail soykırımında ateşkes durumu söz konusu mu? Yeni F-16’lar Türkiye’ye gelecek mi? Türkiye sözünü tuttu, ABD tutacak mı? Dünya Savaşı için pimi kim çekecek? Savaş dalga dalga nerelere yayılacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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