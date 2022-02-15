Melih Altınok ile Sebep Sonuç - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Melik Altınok'un sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programının konuğu oldu. Programda 2022 enflasyon oranı ne olacak? Elektrik ve doğal gaz faturalarında son durum ne? Market fiyatlarında düşüş sürecek mi? gibi konular ve sorular ele alındı. İşte 14 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan "Sebep Sonuç" programının tamamı...