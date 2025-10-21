21 Ekim 2025, Salı

Melih Altınok ile Sebep Sonuç
Giriş: 21.10.2025 00:29
Güncelleme:21.10.2025 00:29
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 20 Ekim 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Hangi belediye başkanı, neyle suçlanıyor? Tutuklu başkanlar için ne ceza istendi? CHP'li 7 başkan için ne ceza istendi? KKTC'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Refah sınır kapısı neden açılmıyor? KKTC'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Gazze'de yeni katliam mı planlanıyor? "Rehinler gelsin, işgal sürsün" planı mı?" başlıkları ele alındı.
Daha Fazla Video Göster