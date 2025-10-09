A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 8 Ekim 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Gazze'de ateşkes olacak mı? Mısır'da şu an ne tartışılıyor? Türkiye devrede! O masada ne oluyor? Filistin'e hangi garantiler verilecek? Netanyahu: Gazze'yi Hiroşima gibi yapabilirdik, Netanyahu'dan ABD'ye: Siz daha çok öldürdünüz, "7 Ekim" kime ne kazandırdı, kime ne kaybettirdi?" başlıkları ele alındı..

