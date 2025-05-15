A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 14 Mayıs 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda,"Trump yarın İstanbul'da mı?, İstanbul'da neyin hazırlığı yapılıyor?, Erdoğan-Trump-Putin-Zelenski buluşur mu?, Rubio Türkiye'de Trump geliyor mu?, Erdoğan Trump ve Şara'ya ne dedi?, ABD'den Türkiye'ye yeni füze satışı, Netanyahu 'Eyvah Eyvah' mı diyor?, Trump'ın Netanyahusuz Ortadoğu planı mı?, İran'dan Trump'a: Bizi korkutamaya mı geldin?" sorularına cevap arandı.