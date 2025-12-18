Viral
Uyuşturucudan gözaltına alınan Mümine Senna Yıldız’ın evi mercek altında! Giriş çıkışlar tek tek inceleniyor
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı. Evinde 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı çıkan Mümine Senna Yıldız'ın İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi'nde Acil Durum ve Afet Yönetimi lisans programı okuması nedeniyle staj yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca fenomenin sır evindeki giriş çıkışlar tek tek incelemeye alındı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:28