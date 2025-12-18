Viral Galeri Viral Liste Uyuşturucudan gözaltına alınan Mümine Senna Yıldız’ın evi mercek altında! Giriş çıkışlar tek tek inceleniyor

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı. Evinde 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı çıkan Mümine Senna Yıldız'ın İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi'nde Acil Durum ve Afet Yönetimi lisans programı okuması nedeniyle staj yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca fenomenin sır evindeki giriş çıkışlar tek tek incelemeye alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:28
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN SEVK EDİLDİLER
İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

İBB'NİN İTFAİYESİ'NDE STAJ YAPIYORMUŞ
Gözaltı listesinde olan bu 10 şüpheli arasında yer alan isimlerden bir tanesi de Mümine Senna Yıldız oldu.

EVİNDE ESRAR BULUNDU
Evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilen Mümine Senna Yıldız'ın Acil Durum ve Afet Yönetimi'nde lisans eğitimi yapması nedeniyle Sultanahmet'teki İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yaptığı öğrenildi.

O EVE GİREN ÇIKANLAR MERCEK ALTINDA
Senna Y.'nin Ataköy'deki Nef sitesinin güvenlik kamera kayıtlarına Jandarma tarafından el konuldu.

