Boğaz'daki yalıda "referanslı" uyuşturucu partileri! Savcılık düğmeye bastı: Bataklık kurutuluyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Boğaz'daki lüks bir yalıda referansla girilen, telefon yasağı bulunan ve günlerce süren uyuşturucu partileri mercek altına alındı. Operasyonda gözler iş dünyası ve sanat camiasına çevrildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, yalı partilerinin perde arkasındaki çarpıcı detayları canlı yayında aktardı.

ahaber.com.tr
Büşra Arga
Büşra Arga
Ünlülere uyuşturucu operasyonu nasıl başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda detaylar netleşiyor. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan iş insanı Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in, Boğaz'daki lüks bir yalıda uyuşturucu partileri düzenlediği ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, yalı partilerinin perde arkasındaki çarpıcı detayları canlı yayında aktardı.

BOĞAZ'DAKİ YALISINDA UYUŞTURUCU PARTİLERİ

Mercan, hakkında yakalama kararı bulunan iki ismin organize ettiği yalı partileri hakkında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı tespitlere göre, Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in Boğaz hattında bir yalıda uyuşturucu parti verdikleri tespit edilmiş."

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU NASIL BAŞLADI?

"İsimlerden biri yeri temin ediyor yani o yalıyı temin ediyor, diğer bir isimse uyuşturucuyu temin ediyor." ifadeleriii kullandı.

REFERANSLA GİRİŞ, TELEFON YASAĞI

Yalıdaki partilere girişlerin sıkı kurallara bağlı olduğunu belirten Mercan, "Bu partiler öyle halka açık veya herkesin gidip girebileceği partiler değil. Referans yoluyla girilen partiler. Partilere cep telefonu getirmek yasak, içeriden görüntü çekmek yasak" ifadelerini kullandı.

CUMA BAŞLAYIP SALI GÜNÜNE KADAR SÜRÜYOR

Partilerin günlerce sürdüğünü vurgulayan Mercan, "Cuma gününden başlayan parti, Salı gününe kadar devam ediyor ve Salı gününden sonra yalı boşaltılıyor. Sadece Boğaz hattındaki bu yalıda değil, yine Zincirlikuyu'da bulunan bir rezidansta da bu ve benzeri partiler yapılıyor" dedi

"CİNSEL BİRLİKTELİK VE ÇIKAR İLİŞKİLERİ"

Soruşturma dosyasındaki çarpıcı tespitlere değinen Mercan, yalıda yaşananları hakkında ise "Sadece buralarda uyuşturucu kullanılmamış. Daha önce de soruşturma dosyasının içerisine giren, yine bu uyuşturucudan kaynaklı veya kendi kişisel istekleri doğrultusunda erkek kadın arasında ikili ilişkiler de yaşanmış. Ayrıca bazı kişiler çıkar amaçlı kullanılmak üzere hem uyuşturucunun vermiş olduğu etkiyle hem de farklı maddelerden alınan hazla birlikte farklı noktalarda farklı şekillerde kullanılmış durumda." dedi.

"UCU KİME DOKUNURSA DOKUNSUN"

Savcılık kaynaklarından aldığı bilgileri paylaşan Mercan, soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Kamuoyunda 'siyasetçilere, bürokratlara, ünlü isimlere dokunulmaz' algısı vardı. Savcılık kaynaklarımızdan aldığımız bilgi şu yönde: Tıpkı bahis ve siyasi soruşturmalarda olduğu gibi, ucu her kime giderse gitsin, isim fark etmeksizin kim bu bataklığa saplandıysa, kim insanları menfaat karşılığında kullanıyorsa, kim yer temin ediyorsa, kim uyuşturucu satıyor veya kullandırıyorsa hepsi tek tek tespit edilip gözaltına alınacak" dedi.

