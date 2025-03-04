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ABD’ye güvenin sonu hüsran mı?

ABD'ye güvenin sonu hüsran mı?

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Giriş: 04.03.2025 01:31
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 3 Şubat 2025 tarihli yayınında "Trump: Yarın büyük bir gece olacak, Trump yarın nereyi sıkıştıracak?, Trump'tan şifreli paylaşım: Ne olacak?, Trump: Bu adam barış istemiyor, Zelenski-Trump kavgası kime yaradı?, Trump aslında Avrupa'yı mı azarladı?, Zelenski "kansız darbe"yle mi gidecek?, Zelenski'nin kalemi ne zaman kırıldı?, ABD'ye güvenin sonu hüsran mı?, Polonya/Tusk: Avrupa kendini kaybetti, Avrupa Avrupa'ya yetmiyor mu?, Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği olmaz" sorularına yanıt arandı.
ABD’ye güvenin sonu hüsran mı?
ABD’ye güvenin sonu hüsran mı?
ABD'ye güvenin sonu hüsran mı?
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