A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 3 Şubat 2025 tarihli yayınında "Trump: Yarın büyük bir gece olacak, Trump yarın nereyi sıkıştıracak?, Trump'tan şifreli paylaşım: Ne olacak?, Trump: Bu adam barış istemiyor, Zelenski-Trump kavgası kime yaradı?, Trump aslında Avrupa'yı mı azarladı?, Zelenski "kansız darbe"yle mi gidecek?, Zelenski'nin kalemi ne zaman kırıldı?, ABD'ye güvenin sonu hüsran mı?, Polonya/Tusk: Avrupa kendini kaybetti, Avrupa Avrupa'ya yetmiyor mu?, Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği olmaz" sorularına yanıt arandı.