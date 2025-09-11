A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 10 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Kim kiminle nerede: ABD-Katar-İsrail üçgeni, İsrail'den 2 günde 2 başkente saldırı, İsrail Gazze-Katar-Yemen'i vurdu: Neye işaret? Katil Netanyahu'dan Katar'a tehdit: Yine vururuz! Katar İsrail saldırısında kimi işaret ediyor? ABD yapımı sistem katil İsrail'i mi korudu? İsrail Avrupa sokaklarını mı hedef alacak? Türkiye neden güçlü olmak zorunda?" konu başlıklarına ve sorularına yanıt arandı...

