Gündem Özel | Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne? Savaş ne zaman biter?

A Haber’de 18 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan Gündem Özel programında Rusya - Ukrayna savaşında gelinen son nokta ve Türkiye’nin diplomasi yoluyla barış çabaları masaya yatırıldı. Programda; TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve eski Bakan Akif Çağatay Kılıç, akademisyen ve ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç, gazeteci Güngör Yavuzaslan, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca önemli yorumlarda bulundu.

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