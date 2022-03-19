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Gündem Özel | Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne? Savaş ne zaman biter?
A Haber’de 18 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan Gündem Özel programında Rusya - Ukrayna savaşında gelinen son nokta ve Türkiye’nin diplomasi yoluyla barış çabaları masaya yatırıldı. Programda; TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve eski Bakan Akif Çağatay Kılıç, akademisyen ve ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç, gazeteci Güngör Yavuzaslan, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca önemli yorumlarda bulundu.