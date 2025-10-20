A Haber’de 19 Ekim 2025 pazar yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu, Katil İsrail ateşkesi ihlal etti, Ateşkes ihlalinde 46 Filistinli hayatını kaybetti, İsrail Gazze'ye yardımları durdurdu, Soykırımcı İsrail ateşkesi neden bozdu? Katilin ateşkesi yok! İsrail medyası neden endişe manşetleri attı? Katil Netanyahu provokasyon peşinde mi?" başlıkları ele alındı..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN