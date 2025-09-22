22 Eylül 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 01:16
Güncelleme:22.09.2025 01:17
A Haber’de 21 Eylül pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "Başkan Erdoğan BM zirvesi için ABD'de! Erdoğan-Trump görüşmesi 25 Eylül'de! Erdoğan: Trump ile Suriye'yi görüşeceğiz! Küresel abluka katil İsrail'i durduracak mı? İsrail şimdi de Mısır'a mı saldıracak? Sina'da yeniden İsrail-Mısır savaşı mı? Tatbikatlar büyük bir savaşın ayak sesleri mi? Türkiye-Mısır deniz tatbikatı kime mesaj? Türkiye-Rusya-Çin ittifakı olur mu?" başlıklarına yanıt arandı.
