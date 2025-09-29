29 Eylül 2025, Pazartesi

Haberler Canan Barlas ile Gündem Videoları Türkiye-İsrail savaş senaryosunda NATO ne yapar?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 00:51
Güncelleme:29.09.2025 00:52
A Haber’de 28 Eylül Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Simav depremleri neyin habercisi? Hangi fay hattında tehlike var? Erdoğan-Trump zirvesinin sonuçları neler olacak? Dünya basını: Erdoğan her şeyi aldı! Trump ve Netanyahu yarın ne konuşacak? Trump yarın Netanyahu'ya ne diyecek? Türkiye-İsrail savaş senaryosunda NATO ne yapar? Trump'ı Gazze konusunda asıl ikna eden Erdoğan mı? İsrial'in Gazze'yi işgali yarın durduracak mı?" başlıkları ele alındı.
Türkiye-İsrail savaş senaryosunda NATO ne yapar?
Daha Fazla Video Göster