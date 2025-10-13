13 Ekim 2025, Pazartesi

Haberler Canan Barlas ile Gündem Videoları Gazze'de hangi ülkelerin askerleri olacak?
Gazze’de hangi ülkelerin askerleri olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 00:57
Güncelleme:13.10.2025 00:57
A Haber’de 12 Ekim pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "Şarm El-Şeyh'de ne olacak? Rehine takasları başlıyor, Masa 20'den fazla ülkeyle kurulacak, Dünya istihbaratının kalbi İstanbul'da attı, Türkiye barış sürecinin merkezinde, İsrail medyası: Savaşın en büyük kazananı Erdoğan, İsrail attığı imzanın arkasında duracak mı? 20 lider Gazze ile ilgili ne karar alacak? Katil Netanyuahu barış sürecini sabote eder mi? Gazze'de hangi ülkelerin askerleri olacak? İsrail askeri Gazze'de görev gücüne saldırır mı? Gazze'de savaş bitti, nerede yaşanacak?" başlıklarına yanıt arandı..
