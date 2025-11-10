10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Canan Barlas ile Gündem Videoları S-400'ler Türkiye için neden vazgeçilmez?
S-400’ler Türkiye için neden vazgeçilmez?

S-400'ler Türkiye için neden vazgeçilmez?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 00:54
A Haber’de 9 Kasım 2025 pazar yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "Trump Şara'dan ne isteyecek? Suriye'de kim ne planlıyor? S-400'ler Türkiye için neden vazgeçilmez? Batı basını neden Türkiye'yi övmeye başladı? ABD-Rusya nükleer savaşı olur mu? ABD-Rusya nükleer savaşı çıkarsa ne olur? "Gök Vatan" yeli ve milli silahlara emanet, İstanbullu'nun verileri kimlere nasıl verildi? Son dönemde CHP'de gaflar neden arttı? CHP'deki skandal açıklamalar neyin işareti? İstanbul'un sorunları nasıl çözülecek? CHP'li belediyeler neden proje üretemiyor? Yerel yönetimlerde nasıl bir reform yapılacak? İBB İstanbullu'nun parasını nereye harcadı? Kazakistan neden İbrahim Anlaşmaları'na katılıyor? Katil İsrail gözünü Orta Asya'yı mı dikti? başlıkları ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
S-400’ler Türkiye için neden vazgeçilmez?
S-400’ler Türkiye için neden vazgeçilmez?
S-400'ler Türkiye için neden vazgeçilmez?
Seçim manipülasyonu adım adım nasıl yapıldı?
Seçim manipülasyonu adım adım nasıl yapıldı?
Casusluk ağının medya uzantısında kimler var?
Casusluk ağının medya uzantısında kimler var?
İsrail medyası neden endişe manşetleri attı?
İsrail medyası neden endişe manşetleri attı?
Gazze’de hangi ülkelerin askerleri olacak?
Gazze'de hangi ülkelerin askerleri olacak?
Gazze’yi kim yönetecek?
Gazze'yi kim yönetecek?
Türkiye-İsrail savaş senaryosunda NATO ne yapar?
Türkiye-İsrail savaş senaryosunda NATO ne yapar?
Türkiye-Rusya-Çin ittifakı olur mu?
Türkiye-Rusya-Çin ittifakı olur mu?
Türkiye-İsrail savaşı riski artıyor mu?
Türkiye-İsrail savaşı riski artıyor mu?
CHP İstanbul İl Binası önünde gerginlik
CHP İstanbul İl Binası önünde gerginlik
Askeri casusluk operasyonunda neler yaşandı?
Askeri casusluk operasyonunda neler yaşandı?
Balıkesir’de 16 dakikada 3 deprem
Balıkesir'de 16 dakikada 3 deprem
Daha Fazla Video Göster