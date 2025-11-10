A Haber’de 9 Kasım 2025 pazar yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "Trump Şara'dan ne isteyecek? Suriye'de kim ne planlıyor? S-400'ler Türkiye için neden vazgeçilmez? Batı basını neden Türkiye'yi övmeye başladı? ABD-Rusya nükleer savaşı olur mu? ABD-Rusya nükleer savaşı çıkarsa ne olur? "Gök Vatan" yeli ve milli silahlara emanet, İstanbullu'nun verileri kimlere nasıl verildi? Son dönemde CHP'de gaflar neden arttı? CHP'deki skandal açıklamalar neyin işareti? İstanbul'un sorunları nasıl çözülecek? CHP'li belediyeler neden proje üretemiyor? Yerel yönetimlerde nasıl bir reform yapılacak? İBB İstanbullu'nun parasını nereye harcadı? Kazakistan neden İbrahim Anlaşmaları'na katılıyor? Katil İsrail gözünü Orta Asya'yı mı dikti? başlıkları ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN