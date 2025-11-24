24 Kasım 2025, Pazartesi

Canan Barlas ile Gündem
Katil Netanyahu Türkiye'den neden korkuyor?

Katil Netanyahu Türkiye'den neden korkuyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 01:46
A Haber’de 23 Kasım pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "Erdoğan'dan G-20 diplomasi trafiği, Erdoğan G-20'de o liderlere ne dedi? Erdoğan Putin ile ne konuşacak? Katil Netanyahu Türkiye'den neden korkuyor? Netanyahu'nun asıl korkusu ne? Kılıçdaroğlu: CHP rüşvetle, rüşvetçilerle anılamaz, Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilir mi? Suç örgütünde rüşvet çarkı nasıl döndü? CHP neden 'Terörsüz Türkiye'ye karşı?" başlıklarına yanıt arandı.
