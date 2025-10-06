06 Ekim 2025, Pazartesi

Gazze'yi kim yönetecek?

Gazze'yi kim yönetecek?

Giriş: 06.10.2025 05:05
A Haber’de 5 Ekim Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Trump'tan İsrail'e emir: Bombalamayı kes, Sumud Filosu'nda neler yaşadı?, Gazze'yi kim yönetecek? Yaman: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı, Trump: Erdoğan çok yardım etti mükemmeldi, Trump: İsrail çekilecek, MOSSAD çeteleri nasıl çökertildi?, ABD, Rusya, Çin nükleer savaşa mı? hazırlanıyor" başlıkları ele alındı.
