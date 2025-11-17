17 Kasım 2025, Pazartesi

A Haber’de 16 Kasım Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "Anne ve 2 çocuğu ilaçlanmadan mı öldü? Yedikleri mi öldürdü yoksa ilaçlama mı? İddianamedeki somut deliller neler? İddianameye göre İmamoğlu örgütü neyle suçlanıyor? Verilerimiz kime ne karşılığında verildi? İddianamedeki somut deliller neler? 2026 yılı için kıyamet senaryosu mu?" başlıkları ele alındı.
