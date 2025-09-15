15 Eylül 2025, Pazartesi

Haberler Canan Barlas ile Gündem Videoları Türkiye-İsrail savaşı riski artıyor mu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 00:25
Güncelleme:15.09.2025 00:25
A Haber’de 14 Eylül pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "İsrail'in Katar saldırısı bir dönüm noktası mı? Katil İsrail'in Katar saldırısı kime mesaj? Katil İsrail'in son saldırısı ne mesaj veriyor? Türkiye-İsrail savaşı riski artıyor mu? İsrail Güney Kıbrıs'a neden silah yığıyor? Türkiye-İsrail savaşı olursa ne olur? Soros ABD'yi karıştırdı mı? Kılıçdaroğlu yarın genel başkan mı? CHP Genel Merkezi'nde Limon-Makarna stoklandı mı? Kılıçdaroğlu yarın, "Ben Kemal geliyorum" der mi? CHP'deki iç hesaplaşmada kim ne planlıyor? Kılıçdaroğlu dönerse ne olur?" konu başlıkları ele alındı...
