A Haber’de 26 Ekim Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "PKK kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek! PKK'dan silah bıraktıktan 3 ay sonra çekilme, Kandil'den son görüntüler A Haber'de, Casus Hüseyin Gün her şeyi itiraf etti, Yanardağ, Özkan ve İmamoğlu'na tutuklama talebi, MOSSAD, CIA, MI6 üçgeninde ihanet, Casusluk ağının medya uzantısında kimler var?" başlıkları ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN