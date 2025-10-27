27 Ekim 2025, Pazartesi
Casusluk ağının medya uzantısında kimler var?
A Haber’de 26 Ekim Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "PKK kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek! PKK'dan silah bıraktıktan 3 ay sonra çekilme, Kandil'den son görüntüler A Haber'de, Casus Hüseyin Gün her şeyi itiraf etti, Yanardağ, Özkan ve İmamoğlu'na tutuklama talebi, MOSSAD, CIA, MI6 üçgeninde ihanet, Casusluk ağının medya uzantısında kimler var?" başlıkları ele alındı.