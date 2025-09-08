08 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Canan Barlas ile Gündem Videoları CHP İstanbul İl Binası önünde gerginlik
CHP İstanbul İl Binası önünde gerginlik

CHP İstanbul İl Binası önünde gerginlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2025 04:58
A Haber’de 7 Eylül Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "CHP İstanbul İl Binası'nda yarın ne olacak?, Fransa basını: Türkiye Akdeniz'in en büyüğü olacak, Özgür Özel sokak çağrısı yaptı, CHP'li vekiller polisin üzerine yürüdü, CHP İstanbul İl Binası önünde gerginlik, Yerlikaya: Provokasyona asla izin vermeyeceğiz" başlıkları ele alındı.
CHP İstanbul İl Binası önünde gerginlik
CHP İstanbul İl Binası önünde gerginlik
CHP İstanbul İl Binası önünde gerginlik
Askeri casusluk operasyonunda neler yaşandı?
Askeri casusluk operasyonunda neler yaşandı?
Balıkesir’de 16 dakikada 3 deprem
Balıkesir'de 16 dakikada 3 deprem
Gizli kasadan Aktaş için suikast emri mi?
Gizli kasadan Aktaş için suikast emri mi?
İsrail’in hedefi Suriye mi Türkiye mi?
İsrail'in hedefi Suriye mi Türkiye mi?
Erdoğan: Ümmetin birliğini savunmak suç mu?
Erdoğan: Ümmetin birliğini savunmak suç mu?
Özgür Özel’den Mısır örnekli darbe iması mı?
Özgür Özel'den Mısır örnekli darbe iması mı?
CHP’de kimler neden Kılıçdaroğlu’ndan korkuyor?
CHP'de kimler neden Kılıçdaroğlu'ndan korkuyor?
İran Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa ne olur?
İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa ne olur?
İşgalci İsrail devleti alevler içinde
İşgalci İsrail devleti alevler içinde
İsrail tehdidi altındaki gemide neler yaşandı?
İsrail tehdidi altındaki gemide neler yaşandı?
CHP’de tarihin en büyük iç savaşı mı başladı?
CHP'de tarihin en büyük iç savaşı mı başladı?
Daha Fazla Video Göster