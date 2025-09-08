08 Eylül 2025, Pazartesi
CHP İstanbul İl Binası önünde gerginlik
A Haber’de 7 Eylül Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "CHP İstanbul İl Binası'nda yarın ne olacak?, Fransa basını: Türkiye Akdeniz'in en büyüğü olacak, Özgür Özel sokak çağrısı yaptı, CHP'li vekiller polisin üzerine yürüdü, CHP İstanbul İl Binası önünde gerginlik, Yerlikaya: Provokasyona asla izin vermeyeceğiz" başlıkları ele alındı.