25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Canan Barlas ile Gündem Videoları Balıkesir'de 16 dakikada 3 deprem
Balıkesir’de 16 dakikada 3 deprem

Balıkesir'de 16 dakikada 3 deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 05:13
Güncelleme:25.08.2025 05:13
A Haber’de 24 Ağustos Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Boğaz'dan dünyaya mesaj, Mavi, Vatan neden önemli?, Donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı'ndan geçti, Yukay'ın cansız bedeni 68 metre derinlikte bulundu, Emine Erdoğan'ın Gazze mektubu dünya basınında, AFAD: Balıkesir Sındırgı'da 4.8'lik deprem, Deprem çevre illerden de hissedildi, Balıkesir'de 16 dakika içinde 4 üstü 3 deprem oldu" başlıklarına yanıt arandı.
Balıkesir’de 16 dakikada 3 deprem
Balıkesir’de 16 dakikada 3 deprem
Balıkesir'de 16 dakikada 3 deprem
Gizli kasadan Aktaş için suikast emri mi?
Gizli kasadan Aktaş için suikast emri mi?
İsrail’in hedefi Suriye mi Türkiye mi?
İsrail'in hedefi Suriye mi Türkiye mi?
Erdoğan: Ümmetin birliğini savunmak suç mu?
Erdoğan: Ümmetin birliğini savunmak suç mu?
Özgür Özel’den Mısır örnekli darbe iması mı?
Özgür Özel'den Mısır örnekli darbe iması mı?
CHP’de kimler neden Kılıçdaroğlu’ndan korkuyor?
CHP'de kimler neden Kılıçdaroğlu'ndan korkuyor?
İran Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa ne olur?
İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa ne olur?
İşgalci İsrail devleti alevler içinde
İşgalci İsrail devleti alevler içinde
İsrail tehdidi altındaki gemide neler yaşandı?
İsrail tehdidi altındaki gemide neler yaşandı?
CHP’de tarihin en büyük iç savaşı mı başladı?
CHP'de tarihin en büyük iç savaşı mı başladı?
19 toplantıda kameralar neden bantlanmadı?
19 toplantıda kameralar neden bantlanmadı?
Terörsüz Türkiye hedefinde yol haritası ne?
Terörsüz Türkiye hedefinde yol haritası ne?
Daha Fazla Video Göster