A Haber’de 7 Aralık Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "AK Parti'nin yeni üye sayısı kaç oldu? AK Parti teşkilatı seçimlere nasıl hazırlanıyor? Büyük ve güçlü Türkiye için yeni projeler neler? Ekonomik kalkınma nasıl sağlanacak? CHP neden 'Arınma' süreci başlatmıyor? Cumhur İttifakı'nı bozma girişimlerinin sebebi ne? Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem, Van'daki 4.6'lık deprem ne anlama geliyor?" başlıklarına yanıt arandı.

