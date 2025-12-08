08 Aralık 2025, Pazartesi

Haberler Canan Barlas ile Gündem Videoları Büyük ve güçlü Türkiye için yeni projeler neler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 01:56
A Haber’de 7 Aralık Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "AK Parti'nin yeni üye sayısı kaç oldu? AK Parti teşkilatı seçimlere nasıl hazırlanıyor? Büyük ve güçlü Türkiye için yeni projeler neler? Ekonomik kalkınma nasıl sağlanacak? CHP neden 'Arınma' süreci başlatmıyor? Cumhur İttifakı'nı bozma girişimlerinin sebebi ne? Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem, Van'daki 4.6'lık deprem ne anlama geliyor?" başlıklarına yanıt arandı.
Daha Fazla Video Göster