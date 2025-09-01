A Haber’de 31 Ağustos Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Şangay işbirliği örgütü nedir? Neden önemli? Şangay yeni güç merkezi olur mu? Şangay Türkiye için bir alternatif mi? NATO ve AB'ye karşı Şanghay mı? Türkiye Şanghay'a üye olur mu? Erdoğan-Putin Çin'de neleri görüşecek? Doğu, Batı'ya karşı güçleniyor mu? Askeri casusluk operasyonunda neler yaşandı? Türkiye'nin savunma sanayisinde neden hedefte? Güçlenen savunma sanayii kimleri rahatsız etti? Hangi bili ve belgeler sızdırılmaya çalışıldı? Çelik Kubbe hangi durumda devreye girecek? Trump ne demek istiyor? Son 50 yılda hangi savaşlar Türkiye'yi etkiledi? Netanyahu "Türkiye ile savaştayız" mı dedi?" konu başlıklarına yanıt arandı..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN