Canan Barlas ile Gündem programı yine dopdolu konularla A Haber’de ekranlara geldi. 14 Mart 2021 tarihli yayında; Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine balistik füze saldırısı, Akdeniz’de kim, hangi hamlelere hazırlanıyor? PKK'nın siyasi uzantısı HDP kapatılacak mı? İYİ Parti-CHP hattında "tweet" krizi, HDP-CHP'nin PKK'yı legal gösterme çabası mı? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi neler getiriyor? Başlıkları ele alındı. Askeri Stratejist / Altınbaş Üni. Öğr. Üyesi Dr. Eray Güçlüer, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan gündeme dair önemli konuları yorumladılar. İşte Canan Barlas ile Gündem programının tamamı…

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