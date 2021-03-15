15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | Akdeniz’de kim, hangi hamlelere hazırlanıyor? | HDP kapatılacak mı?

Canan Barlas ile Gündem | Akdeniz’de kim, hangi hamlelere hazırlanıyor? | HDP kapatılacak mı? - 14.03.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2021 00:13
Güncelleme:15.03.2021 00:43
Canan Barlas ile Gündem programı yine dopdolu konularla A Haber’de ekranlara geldi. 14 Mart 2021 tarihli yayında; Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine balistik füze saldırısı, Akdeniz’de kim, hangi hamlelere hazırlanıyor? PKK'nın siyasi uzantısı HDP kapatılacak mı? İYİ Parti-CHP hattında "tweet" krizi, HDP-CHP'nin PKK'yı legal gösterme çabası mı? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi neler getiriyor? Başlıkları ele alındı. Askeri Stratejist / Altınbaş Üni. Öğr. Üyesi Dr. Eray Güçlüer, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan gündeme dair önemli konuları yorumladılar. İşte Canan Barlas ile Gündem programının tamamı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem | Hangi NATO üyesi ülkeler PKK'ya yardım etti? Gara Harekatı neleri değiştirecek? 22.02.2021
Canan Barlas ile Gündem | Hangi NATO üyesi ülkeler PKK'ya yardım etti? Gara Harekatı neleri değiştirecek? 22.02.2021
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Daha Fazla Video Göster