ahaber.com.tr Haber Merkezi

Özgür Özel işgal talimatını İmamoğlu'ndan mı aldı?

A Haber’de 15 şubat 2026 pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "Lodos Marmara ve Ege'yi vurdu, Marmara ve Ege'de okullar tatil olur mu? NATO Türk silahlarına hayran kaldı, Türk donanması Almanya'yı salladı, Türkiye enerjide uluslararası arenada, CHP meclis kürsüsünü neden işgal etti? Meclis'te kavga çıkaran CHP neyi amaçladı? Özgür Özel ne planladı ne oldu? Özgür Özel Akın Gürlek'i neden tehdit etti? Özgür Özel işgal talimatını İmamoğlu'ndan mı aldı?" başlıklarına yanıt arandı.

