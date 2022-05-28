Bağımsızlığa Operasyon 'Gezi' Belgeseli | A HABER ÖZEL | Gezi olayları nedir?

Gezi Parkı'nda Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından 27 Mayıs 2013'te başlatılan eylem, ülke geneline yayılarak o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. A Haber’in O günleri anlatan “Bağımsızlığa Operasyon Gezi” belgeseli…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN