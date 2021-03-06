'Son Yüzyıl' Belgeseli A Haber’in 5 Mart 2021 tarihli yayınıyla ekranlara geldi. Geçmişten günümüze önemli tarihi olayların anlatıldığı çarpıcı belgeselde bir konu izleyiciye yansıtıldı. İşte Postmodern darbe: 28 Şubat, Batı'nın göz yumduğu katliam, Berlin Duvarı yıkıldı, Sovyetler Birliği Afganistan'dan çekildi, Turgut Özal cumhurbaşkanı 8 yıl süren savaş: İran-Irak savaşı, Türkiye'de kaos yılları, Abdi İpekçi'ye suikastı, İran'da Ayetullah Humeyni devrimi, Anadolu rock ve arabesk akımı, Türkiye'de televizyon dönemi, Türkiye barış için Kıbrıs'ta, Demokrasiye darbe: 27 Mayıs, Osmanlı Devleti'nin en zor yılları vb olayların yer aldığı 'Son Yüzyıl' Belgeseli…

'Son Yüzyıl' Belgeseli A Haber'in 5 Mart 2021 tarihli yayınıyla ekranlara geldi.

Geçmişten günümüze önemli tarihi olayların anlatıldığı çarpıcı belgeselde bir konu izleyiciye yansıtıldı.

İşte Postmodern darbe: 28 Şubat, Batı'nın göz yumduğu katliam, Berlin Duvarı yıkıldı, Sovyetler Birliği Afganistan'dan çekildi, Turgut Özal cumhurbaşkanı 8 yıl süren savaş: İran-Irak savaşı, Türkiye'de kaos yılları, Abdi İpekçi'ye suikastı, İran'da Ayetullah Humeyni devrimi, Anadolu rock ve arabesk akımı, Türkiye'de televizyon dönemi, Türkiye barış için Kıbrıs'ta, Demokrasiye darbe: 27 Mayıs, Osmanlı Devleti'nin en zor yılları vb olayların yer aldığı 'Son Yüzyıl' Belgeseli…