15 Ağustos 2025, Cuma

İsrail'in hedefi o nehirler: Nil-Fırat
İsrail’in hedefi o nehirler: Nil-Fırat

İsrail'in hedefi o nehirler: Nil-Fırat

Giriş: 15.08.2025 03:32
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 14 Ağustos 2025 tarihli yayınında "Özlem Çerçioğlu CHP'de neye zorlandı? Kafa kafaya veren Trump-Putin ne yapar?, Trump Putin'i nasıl ikna edecek?, Son Trump-Putin görüşmelerinde ne olmuştu?, Savaşı bitir madenlere çök anlaşması mı?, Kiev'e sömürge anlaşması mı dayatılacak?, İsrail'in hedefi o nehriler: Nil-Fırat, Erdoğan: Kuşatma girişimlerini deleceğiz, Mavi altın kavgası: Su krizi dünyayı bölüyor" başlıkları ele alındı.
