05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan - Orta Doğu’da sınırlar değişecek mi?

Arka Plan - Orta Doğu’da sınırlar değişecek mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2024 00:34
Güncelleme:05.01.2024 01:01
A Haber’de 4 Ocak tarihinde yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Gazze işgalinin ardından Orta Doğu’da nasıl bir senaryo devrede? İsrail suikastının devamı gelecek mi? İran-İsrail Doğudan sıcak savaşa girer mi? ‘DEAŞ kartı’ yeniden mi oynanıyor? Orta Doğu’da sınırlar değişecek mi? Asıl amaç tüm bölgeyi kana bulayıp yeni düzen kurmak mı? Orta Doğu’da İsrail eliyle ‘suikastlar dönemi’ mi başladı? Savaş tüm Orta Doğu’ya yayılır mı? İsrail güçleri Gazze’den çekiliyor mu? MOSSAD casusları Türkiye’de ne yapıyordu, kimi hedef alacaklardı?” sorularına yanıt arandı. İşte 4 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...
Orta Doğu’da sınırlar değişecek mi?
Orta Doğu’da sınırlar değişecek mi?
Irak’ta kapsamlı operasyon hazırlığı mı?
Irak’ta kapsamlı operasyon hazırlığı mı?
Akşener-İmamoğlu-Yavaş üçgeninde seçimin ardından neler yaşandı?
Akşener-İmamoğlu-Yavaş üçgeninde seçimin ardından neler yaşandı?
2024’te kimin maaşına ne kadar zam gelecek?
2024’te kimin maaşına ne kadar zam gelecek?
Yunanistan ile yeni dönem nasıl olacak?
Yunanistan ile yeni dönem nasıl olacak?
Arka Plan - Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Arka Plan - Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
İsrail’in ‘ateşkes hamlesi’ tuzak mı?
İsrail’in ‘ateşkes hamlesi’ tuzak mı?
Gazze’den son bilgiler: Sahada neler oluyor?
Gazze’den son bilgiler: Sahada neler oluyor?
Arka Plan - İsrail’in 4 saat planı ne?
Arka Plan - İsrail’in 4 saat planı ne?
Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı?
Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı?
Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti?
Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti?
İsrail-Filistin savaşında gün boyu ne yaşandı?
İsrail-Filistin savaşında gün boyu ne yaşandı?
Daha Fazla Video Göster