Arka Plan - Orta Doğu’da sınırlar değişecek mi?

A Haber’de 4 Ocak tarihinde yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Gazze işgalinin ardından Orta Doğu’da nasıl bir senaryo devrede? İsrail suikastının devamı gelecek mi? İran-İsrail Doğudan sıcak savaşa girer mi? ‘DEAŞ kartı’ yeniden mi oynanıyor? Orta Doğu’da sınırlar değişecek mi? Asıl amaç tüm bölgeyi kana bulayıp yeni düzen kurmak mı? Orta Doğu’da İsrail eliyle ‘suikastlar dönemi’ mi başladı? Savaş tüm Orta Doğu’ya yayılır mı? İsrail güçleri Gazze’den çekiliyor mu? MOSSAD casusları Türkiye’de ne yapıyordu, kimi hedef alacaklardı?” sorularına yanıt arandı. İşte 4 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...