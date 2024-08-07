07 Ağustos 2024, Çarşamba
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Arka Plan - Orta Doğu “Büyük Savaş”a mı zorlanıyor?
A Haber’de 6 Ağustos Salı günü yayınlanan Arka Plan’da; “Hamas’ın yeni lideri kim oldu? İsrail’in askeri üsleri nasıl vuruldu? İsrail’e “eş zamanlı” topyekün saldırı mı? İran İsrail’i hangi füzelerle vuracak? Gerilim sonu karşılıklı yıkım mı? Orta Doğu “Büyük Savaş”a mı zorlanıyor?” sorularına yanıt arandı.