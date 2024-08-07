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Arka Plan - Orta Doğu “Büyük Savaş”a mı zorlanıyor?

Arka Plan - Orta Doğu “Büyük Savaş”a mı zorlanıyor?

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Giriş: 07.08.2024 01:24
A Haber’de 6 Ağustos Salı günü yayınlanan Arka Plan’da; “Hamas’ın yeni lideri kim oldu? İsrail’in askeri üsleri nasıl vuruldu? İsrail’e “eş zamanlı” topyekün saldırı mı? İran İsrail’i hangi füzelerle vuracak? Gerilim sonu karşılıklı yıkım mı? Orta Doğu “Büyük Savaş”a mı zorlanıyor?” sorularına yanıt arandı.
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