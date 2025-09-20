20 Eylül 2025, Cumartesi

Erdoğan-Trump 25 Eylül’de yüz yüze görüşecek

Erdoğan-Trump 25 Eylül'de yüz yüze görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 05:29
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 19 Eylül 2025 tarihli yayınında "Başkan Erdoğan ile Trump görüştü, Erdoğan-Trump 25 Eylül'de yüz yüze görüşecek, Erdoğan-Trump görüşmesinde masada ne olacak?, Trump: Erdoğan ile F-35 VE F-16'ları görüşeceğiz, Yunanistan-GKRY-İsrail: Sinsi üçgen ne planlıyor?, Akdeniz'de Yunan-İsrail planı nasıl bozulacak?, Katil İsrail'in gizli hedefi: Akdeniz, Fransa/Macron: Pazartesi Filistin'i tanıyacağız, 14 üye "ateşkes" dedi, ABD "hayır" dedi, Gazze'de ateşkese ABD vetosu!" başlıklarına yanıt arandı.
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
CHP’de kimler Kılıçdaroğlu geliyor korkusunda?
İsrail 1 milyon kişiyi mi öldürecek?
Yemen füzeleri ateşleri: Tel Aviv’de siren sesleri
15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi
Ortadoğu’nun kanlı tarihine yeni sayfa mı?
Trump’tan Rusya’ya: Nükleer denizaltılar yolda
İsrail adım adım Avrupa’yı köleleştiriyor mu?
Binlerce Arap aşireti üyesi Süveyda’ya ilerliyor
14 bin 941 gün sonra... PKK silah bıraktı
Türkiye alevlerde savaşıyor
