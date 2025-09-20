A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 19 Eylül 2025 tarihli yayınında "Başkan Erdoğan ile Trump görüştü, Erdoğan-Trump 25 Eylül'de yüz yüze görüşecek, Erdoğan-Trump görüşmesinde masada ne olacak?, Trump: Erdoğan ile F-35 VE F-16'ları görüşeceğiz, Yunanistan-GKRY-İsrail: Sinsi üçgen ne planlıyor?, Akdeniz'de Yunan-İsrail planı nasıl bozulacak?, Katil İsrail'in gizli hedefi: Akdeniz, Fransa/Macron: Pazartesi Filistin'i tanıyacağız, 14 üye "ateşkes" dedi, ABD "hayır" dedi, Gazze'de ateşkese ABD vetosu!" başlıklarına yanıt arandı.