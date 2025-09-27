A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 26 Eylül 2025 tarihli yayınında "Katil kürsüye çıktı dünya sırtını döndü, Netanyahu: Filistin devleti kurulmayacak, İsrail dünyadan nasıl izole edilecek?, ABD İsrail'i terk mi ediyor?, Erdoğan: Gazze'de ateşkes ile aynı noktadayız, Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?, Erdoğan-Trump zirvesi kimi üzdü? ABD: Her şeyi Türkiye'ye soruyoruz, Trump NATO-Rusya savaşına mı hazırlanıyor?, Erdoğan: Milli Uçak Gemisi 1-2 yıla hazır" başlıkları ele alındı.