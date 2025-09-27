27 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Aklın Yolu Videoları Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?
Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?

Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2025 03:10
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 26 Eylül 2025 tarihli yayınında "Katil kürsüye çıktı dünya sırtını döndü, Netanyahu: Filistin devleti kurulmayacak, İsrail dünyadan nasıl izole edilecek?, ABD İsrail'i terk mi ediyor?, Erdoğan: Gazze'de ateşkes ile aynı noktadayız, Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?, Erdoğan-Trump zirvesi kimi üzdü? ABD: Her şeyi Türkiye'ye soruyoruz, Trump NATO-Rusya savaşına mı hazırlanıyor?, Erdoğan: Milli Uçak Gemisi 1-2 yıla hazır" başlıkları ele alındı.
Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?
Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?
Türkiye enerjide nasıl bir denge kuruyor?
Erdoğan-Trump 25 Eylül’de yüz yüze görüşecek
Erdoğan-Trump 25 Eylül'de yüz yüze görüşecek
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
CHP’de kimler Kılıçdaroğlu geliyor korkusunda?
CHP'de kimler "Kılıçdaroğlu geliyor" korkusunda?
İsrail 1 milyon kişiyi mi öldürecek?
İsrail 1 milyon kişiyi mi öldürecek?
Yemen füzeleri ateşleri: Tel Aviv’de siren sesleri
Yemen füzeleri ateşleri: Tel Aviv'de siren sesleri
15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi
15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi
Ortadoğu’nun kanlı tarihine yeni sayfa mı?
Ortadoğu'nun kanlı tarihine yeni sayfa mı?
Trump’tan Rusya’ya: Nükleer denizaltılar yolda
Trump'tan Rusya'ya: Nükleer denizaltılar yolda
İsrail adım adım Avrupa’yı köleleştiriyor mu?
İsrail adım adım Avrupa'yı köleleştiriyor mu?
Binlerce Arap aşireti üyesi Süveyda’ya ilerliyor
Binlerce Arap aşireti üyesi Süveyda'ya ilerliyor
14 bin 941 gün sonra... PKK silah bıraktı
14 bin 941 gün sonra... PKK silah bıraktı
Daha Fazla Video Göster