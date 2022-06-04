04 Haziran 2022, Cumartesi
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Ege’de klasik otomobillerle ralli! 75 klasik otomobil tutkunu yarışıyor
Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci etabı İzmir'de düzenleniyor. Yarışa katılan isimlerden Ebru Şeker, “Klasik arabayı kullanmanın en güzel yanı yaşanmışlıkları. Bu arabam 1964 model ve benden daha yaşlı. Bu araba yaşanan hisler beni çok etkiliyor. Yarış ve adrenalin kısmı da çok keyifli.” dedi. Çeşme'den gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.