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Survivor’da korkutan görüntü! Bir anda yere yığıldı |Video
Survivor 2020 her bölümüyle büyük bir merakla takip edilirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanında korkutan görüntüler dikkat çekti. Ünlüler takımında herkesin uyuduğu sırada bir yarışmacının birden yere yığıldığı görüldü. Karanlıkta çekilen görüntülerde bayılan kişinin kim olduğu tespit edilemezken yarışmacının Mert olduğu ileri sürüldü. İşte yürekleri ağızlara getiren o görüntüler...
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