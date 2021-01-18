Şeyma Subaşı videosuna tepki yağdı

Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yaşadığı ilişkiyi bitirmesinin hemen ardından Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla aşk yaşadıklarını duyuran Subaşı, son olarak sevgilisinin lüks araçlarını sergiledi. Mohammed Al Saloussi'nin arabasıyla uğraştığı anları paylaşan Subaşı'na tepki yağdı.