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Şener Şen ve Neşat Ertaş'ın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu |Video

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Giriş: 09.06.2020 12:37
Güncelleme:09.06.2020 12:40
Türk sinemasının usta isimlerinden oyuncu Şener Şen ve "Bozkırın Tezenesi" olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı 2005'te vizyona giren Gönül Yarası filminin setindeki o görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. İkilinin işte o görüntüleri...

Sinema sanatçısı Şener Şen ve "Bozkırın Tezenesi" olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyanın gündemine girdi.

2005'te vizyona giren "Gönül Yarası" filminin setinde Şener Şen ile karşılaşan Neşet Ertaş, kendisiyle tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor ve iki sanatçı birbirlerine sarılıyorlar.

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı 2005 yapımı Gönül Yarası, Oscar ödüllerinde 'En İyi Yabancı Film' dalında Türkiye'yi temsil etmişti.

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