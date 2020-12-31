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Milyoner'de çok konuşulan Fatih Terim sorusu! Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Kut'u güldüren anlar

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Giriş: 31.12.2020 22:53
Güncelleme:31.12.2020 22:56
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne ünlü şarkıcı Burak Kut konuk oldu. Burak Kut'a yöneltilen 60.000 TL değerindeki Fatih Terim sorusuysa neşeli anların yaşanmasına neden oldu. İşte o soru...
Milyoner'de çok konuşulan Fatih Terim sorusu!
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