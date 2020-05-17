Kim Milyoner olmak İster yarışmasına damga vuran 125.000 TL değerindeki soru |Video

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden farklı yarışmacılar ve ilginç sorulara sahne olan Milyoner'in yeni bölümüne küçük yaşta kansere yakalanarak görme yetisini kaybeden Mustafa Keskin damga vurdu. Keskin, 125 bin TL'lik soruya kadar geldi ve 60 bin TL ödül kazandı. Mustafa Keskin'in başarısı sosyal medyanın da gündemi oldu. Öte yandan sosyal medyada "Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenemeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenemeyenlerin üzerine hangisi dökülür?" sorusu da çok konuşuldu. İşte cevap şıkları arasında 'Karabiber, elma kabuğu, tuz ve balık yağı' olan 125 bin TL değerindeki o sorunun doğru yanıtı...

Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenemeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenemeyenlerin üzerine hangisi dökülür? Cevap şıkları... Karabiber, Elma kabuğu, tuz ve balık yağı! İşte 125 bin TL değerindeki o sorunun doğru yanıtı...