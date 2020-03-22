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Halk TV'de koronavirüsün konuşulduğu programda Şeyda Taluk'tan skandal sözler! "AK Parti seçmenleri zaten yaşlı..." |Video
CHP'nin medya organı Halk TV'de skandal sözler... Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (coronaviruse) salgınıyla mücadele ettiği ve kenetlenilmesi gerektiği bu günlerde Halk TV sorrumsuzca bir yayın gerçekleştirdi.
Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğündeki "Medya Mahallesi" isimli programa programına katılan Şeyda Taluk 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle büyük tepki aldı.
"AK PARTİ SEÇMENİ ZATEN YAŞLI BİR SEÇMEN..."
Taluk, koronavirüs hakkında yaptığı konuşması sırasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza attı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Yaşanan olan sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, kullanıcılar Şeyda Taluk'a tepki gösterdi.
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