Halk TV'de koronavirüsün konuşulduğu programda Şeyda Taluk'tan skandal sözler! "AK Parti seçmenleri zaten yaşlı..." |Video

Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (coronavirus) salgınıyla ilgili Halk TV ekranında skandal sözler konuşuldu. CHP'nin yayın organı Halk TV'de 20 Mart'ta yayınlanan ve Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğündeki "Medya Mahallesi" isimli programa Şeyda Taluk konuk oldu. Taluk, programda AK Partili seçmenler hakkında söylediği söyler sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP'nin medya organı Halk TV'de skandal sözler... Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (coronaviruse) salgınıyla mücadele ettiği ve kenetlenilmesi gerektiği bu günlerde Halk TV sorrumsuzca bir yayın gerçekleştirdi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğündeki "Medya Mahallesi" isimli programa programına katılan Şeyda Taluk 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle büyük tepki aldı.

"AK PARTİ SEÇMENİ ZATEN YAŞLI BİR SEÇMEN..."

Taluk, koronavirüs hakkında yaptığı konuşması sırasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza attı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olan sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, kullanıcılar Şeyda Taluk'a tepki gösterdi.