Gülşah Saraçoğlu'nun düşme videosu olay oldu

Doya Doya Moda’da jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, program çekimlerinde bir anda yere kapaklandı. Beyaz elbisesiyle stüdyoya giriş yapan Saraçoğlu takılarak yere düştü. Set ekibinin yardımıyla yerden kalkan modacı o anları Instagram hesabından paylaştı. Saraçoğlu’nun videosu izlenme rekorları kırdı. İşte Gülşah Saraçoğlu’nun o anları…