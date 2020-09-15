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Gülşah Saraçoğlu'nun düşme videosu olay oldu

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Giriş: 15.09.2020 15:42
Güncelleme:15.09.2020 15:43
Doya Doya Moda’da jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, program çekimlerinde bir anda yere kapaklandı. Beyaz elbisesiyle stüdyoya giriş yapan Saraçoğlu takılarak yere düştü. Set ekibinin yardımıyla yerden kalkan modacı o anları Instagram hesabından paylaştı. Saraçoğlu’nun videosu izlenme rekorları kırdı. İşte Gülşah Saraçoğlu’nun o anları…
Gülşah Saraçoğlu'nun düşme videosu olay oldu
Gülşah Saraçoğlu'nun düşme videosu olay oldu
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